Japan verrast Ierland op WK rugby, ook Argentinië wint

Argentinië heeft zaterdag op het WK rugby in Japan in groep C Tonga geklopt met 28-12. Gastland Japan diende in groep A Ierland een opmerkelijke 19-12 nederlaag toe en heeft zo een goede kans om zich voor de kwartfinales te plaatsen.

De Argentijnen (6 ptn) staan na hun zege in groep C voorlopig tweede achter Engeland (10 ptn), de volgende tegenstander. Nadien volgt een duel tegen de puntenloze Verenigde Staten.

In groep A klopte Japan Ierland knap met 19-12. Het gastland, dat opende met een 30-10 zege tegen Rusland, staat aan kop in de poule met negen punten, Ierland volgt als tweede met zes punten. De Japanners spelen nog tegen Samoa en Schotland. Ierland, een van de kanshebbers op de wereldtitel, kijkt Rusland en Samoa in de ogen.