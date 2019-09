Een 52-jarige Belgische motorrijder is vrijdagnamiddag omgekomen bij een ongeval in de buurt van Ettelbruck, in het Groothertogdom Luxemburg. Dat melden verschillende Luxemburgse nieuwssites.

De man was met een groep onderweg. Om een nog onbekende reden miste een van hen een bocht, en kwam hij terecht op de paal van een afsluiting, meldt de Luxemburgse politie. Het slachtoffer was op slag dood. Voor de andere motorrijders was er psychologische hulp.