Opnieuw problemen bij Boeing: scheurtjes in populair toestel

De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten hebben vrijdag bekendgemaakt dat luchtvaartmaatschappijen die gebruikmaken van Boeing 737 NG-toestellen extra controles moeten uitvoeren, omdat in sommige van die vliegtuigen “structurele scheurtjes” aangetroffen zijn.

Volgens de Federal Aviation Authority bracht het Amerikaanse bedrijf het probleem zelf aan het licht, “nadat het scheurtjes ontdekte terwijl het aanpassingen uitvoerde aan een toestel”, en “toonden daaropvolgende inspecties soortgelijke problemen aan in een klein aantal andere vliegtuigen.” Boeing liet vrijdag ook weten dat het zijn klanten al had gecontacteerd in verband met het probleem, maar “zijn er geen gevallen bekend met toestellen die in gebruik waren”.

De 737 NG is al in gebruik sinds 1997, en is de derde generatie van het bestverkochte toestel van Boeing. Noch de FAA, noch Boeing heeft duidelijk gemaakt over hoeveel vliegtuigen het gaat. De 737 MAX-toestellen die al sinds maart aan de grond gehouden worden na twee fatale crashes op vijf maanden, is volgens Boeing niet betrokken bij dit probleem.