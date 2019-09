HASSELTGesmeekt hebben ze, en gekregen ook. De petitie van 140.000 Nederlandstalige gamers viel bij gameontwikkelaar EA niet in dovemansoren. Zij wilden al langer de stem van Sierd de Vos (60) in de nieuwste FIFA-game. De eigenzinnige voetbalcommentator vormt in FIFA 20 het nieuwe duo met Jeroen Grueter (50). “Het is een waanzinnige eer om dit te mogen doen. De spelers gaan niet weten wat ze te horen zullen krijgen.”