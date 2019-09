Roemeense bende opgepakt voor vijftigtal inbraken in tuincentra

De federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen heeft samen met hun Franse collega’s een 30-koppige Roemeense bende opgerold die verdacht wordt van talrijke inbraken in tuincentra in België en Frankrijk. Op 25 september was er het sluitstuk van de operatie waarbij Belgische en Franse speurders in Roemenië 10 verdachten oppakten bij 28 huiszoekingen. Zij worden verantwoordelijk geacht voor minstens 50 inbraken in tuincentra.

In 2018 en 2019 deden er zich in het hele land inbraken voor in tuincentra waarbij dieven aan de haal gingen met allerlei werkmateriaal zoals kettingzagen en bosmaaiers. Er werden meerdere feiten geregistreerd in Oost-Vlaanderen. Na intensief onderzoek kregen de speurders zicht op een Roemeense bende die niet alleen in België, maar ook in Frankrijk inbraken pleegde. De buit werd voornamelijk overgebracht naar Roemenië om daar te worden verkocht.

In juli pakte de politie al 5 verdachten op: 4 verdachten bij een poging inbraak in Rochefort en bij de daaropvolgende huiszoekingen in de regio van Charleroi kon ook nog de opkoper worden ingerekend. Deze werden door de onderzoeksrechter in Oudenaarde onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Ook werd een 300-tal tuinmachines aangetroffen. De bende opereerde in verschillende samenstellingen waardoor verschillende verdachten al naar Roemenië waren teruggekeerd.

Op 25 september vond een grote actie plaats in Roemenië in aanwezigheid van Belgische en Franse speurders. Onder leiding van het federaal parket van Roemenië werden 260 politieagenten ingezet, 28 huiszoekingen verricht en 10 personen aangehouden. Verschillende goederen werden in beslag genomen. Voor twee verdachten vaardigde de onderzoeksrechter in Oudenaarde al onmiddellijk een Europees aanhoudingsmandaat uit.