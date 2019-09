Negen gewonden bij ontploffing op schip in Zuid-Korea

Op een vrachtschip in de haven van de Zuid-Koreaanse stad Ulsan heeft zich zaterdagochtend een ontploffing voorgedaan. Negen mensen raakten daarbij gewond, onder wie één zwaargewond.

Op het moment van de explosie waren 25 arbeiders op het schip, dat in reparatie was, aanwezig, melden lokale autoriteiten. Tot hiertoe konden 19 arbeiders worden gered. De hulpactie is momenteel nog steeds aan de gang. Het schip is geregistreerd op de Kaaimaneilanden.

De kustwacht heeft een onderzoek geopend naar de oorzaak van de ontploffing. Het vuur is ook overgesprongen naar een ander schip. De 21 bemanningsleden van dat schip zijn ook in veiligheid gebracht.

Ulsan ligt zowat 400 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Seoel aan de Japanse Zee.