Servië plaatst zich als tweede voor de finale EK volley en ontmoet zondag Slovenië met Europese titel als inzet

Servië heeft zich vrijdagavond in Parijs als tweede voor de finale van het Europees kampioenschap volleybal voor mannenteams geplaatst. De Servische mannen versloegen in het hol van de leeuw Frankrijk met 3-2 (23-25, 25-23, 25-21, 17-25, 15-7). Tegenstander zondag in de finale zijn de buren uit Slovenië.

Voor het brons treft Frankrijk het Polen van bondscoach Vital Heynen. Heynen en co werden donderdag eerder verrassend door de Slovenen gewipt. De Serviërs versloegen in de groepsfase in Brussel de Red Dragons met 3-0. (belga)