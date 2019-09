Tweede uitzege op rij in Euromillions League voor Bergen na derbywinst in Charleroi

Twee wedstrijden in de Euromillions League vanavond: Bergen won het Henegouws derby op het veld van Charleroi. Brussels boekte een eerste zege tegen het ‘Belgische’ Luik.

Charleroi-Bergen 58-64

De Henegouwse derby bracht een zege voor Bergen. Meteen de tweede uitzege op een rij voor de club uit Mons Arena. Bergen nam afstand in het eerste kwart: 15-22. Charleroi liet niet begaan en Beane bracht de Spirous bij 31-29 voor het eerst op voorsprong. Cage zorgde halfweg toch voor een 31-31 tussenstand. Ook het derde kwart bracht vele balverliezen en geen afscheiding. Bergen startte wel het slotschuifje met een 40-44 bonusje. Reinhardt, Barnes, Freeman en Lambot loodste Bergen naar 47-54. Charleroi liet niet begaan en milderde naar 53-54 en 56-57 via Hervelle. Adamovic leidde in de slotfase Bergen met vijf opeenvolgende punten naar de verdiende winst.

Charleroi: (22 op 52 shots, waarvan 8 op 16 driepunters, 6 op 9 vrijworpen en 24 fouten) BEANE 5-2, GREENWOOD 0-3, RAHON 6-4, DELALIC 2-6, SHARMA 4-0, Libert 5-3, Botuli 2-0, Hervelle 3-5, Tawiah 4-4, Creppy 0-0, Kanda 0-0

Bergen: (22 op 58 shots, waarvan 4 op 20 driepunters, 16 op 23 vrijworpen en 16 fouten) SMITH 7-7, VAN CAENEGHEM 0-0, CAGE 5-0, BARNES 4-6, ADAMOVIC 0-5, Ciancaterino 3-0, Reinhardt 3-7, Freeman 5-4, Lambot 4-4, Moris 0-0

Kwarts: 15-12, 16-9, 9-13, 18-20

Brussels-Luik 77-62

Eerste competitiezege voor Brussels dat tegen een nog steeds zonder buitenlanders spelend Luik pas in de slotfase afstand kon nemen. Brussels had na het eerste kwart een kloofje (18-10) op zak, maar kon in het tweede schuifje niet echt doordrukken. Baptista en L’Hoêst hielden Luik dan ook in het zog van Brussels: 38-32. Met ook Lemaire ging het in het begin van de tweede helft zelfs naar 43-48 voor de Luikenaars. Bij 48-55 zette Brussels met bommen van Loubry en Bell een scheve situatie alsnog recht: 57-55. Bell (5 op 6 driepunters) en Bradford stuwden de club uit de hoofdstad na 60-61 naar 73-62. De Brusselse winst lag tegen een weer verdienstelijk Luik meteen in een definitieve plooi.

Brussels: (27 op 58 shots, waarvan 10 op 24 driepunters, 13 op 26 vrijworpen en 19 fouten) LOUBRY 2-3, CUMBERBATCH 2-4, BRADFORD 4-6, J. FOERTS 5-1, AUGUSTIN-FAIRELL 2-5, Robeyns 3-0, Spicer 6-0, N. Foerts 5-3, Lichodzijewski 2-5, Bell 7-12

Luik: (22 op 59 shots, waarvan 6 op 19 driepunters, 12 op 18 vrijworpen en 19 fouten) BAPTISTA 13-4, LAMBERMONT 0-0, LEMAIRE 5-7, IAROCHEVITCH 5-6, KOHADJA 1-7, Nzisabira 0- , Titeca 0-0, L’Hoêst 6-3, Meunier 2-0

Kwarts: 18-10, 22-20, 19-23, 20-7