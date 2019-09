De onderhandelaars zijn vrijdag rond 23 uur uiteen gegaan zonder akkoord en zullen zondag verder onderhandelen. “De sfeer is constructief, maar er zijn nog bijkomende oefeningen nodig”, klinkt het bij formateur Jan Jambon (N-VA).

De laatste loodjes van de onderhandelingen gaan traditioneel over geld en daar is veel discussie over. Zelfs van punten waarover de partijen het eens zijn, moet nog gekeken worden hoeveel ze mogen kosten ...