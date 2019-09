Nils Eekhoff zwaar aangeslagen na diskwalificatie: “Ik ben er helemaal kapot van”

“Verschrikkelijk. Ik ben er helemaal kapot van.” Ruim anderhalf uur lang had Nils Eekhoff zich na de diskwalificatie teruggetrokken in zijn hotelkamer. Maar dan wilde hij toch reageren. Al was het voortdurend slikken om niet emotioneel te worden.

“Dit is zo hard”, sprak hij. “Ik ben kwaad. Ik vind dit gewoon unfair. Zo kan je niet omspringen met mij.” De feiten betwistte Eekhoff niet. Hij was teruggekeerd achter een auto. “Maar ik was gevallen. Mijn schouder was uit de kom en mijn fiets was stuk. En ja, dan ben ik achter de auto teruggekomen. Maar dat is toch gebruikelijk na een val? Ik had er geen idee van dat ik een risico nam. Bovendien was het nog 125 kilometer tot de meet. Ik heb gevochten voor mijn overwinning.”

Hoe hij de diskwalificatie vernomen had? “Ik was aan het vieren. Was zo gelukkig. Had al een interview gegeven. En toen werd ik naar de jury geroepen. Eerst begreep ik het niet goed. Niemand wilde mij veel uitleg geven. Maar dan zag ik Pidcock al zitten en een minuut later werd mij dan verteld dat ik gediskwalificeerd was omdat ik het imago van de sport beschadigd had. Wat je dan doet? Ik ben beginnen wenen. Voelde mij hulpeloos. Wilde alleen nog maar naar huis.”

Wat hij nu gaat doen? “Mijn persoonlijk management (SEG) onderzoekt nog welke opties er zijn en of we nog iets kunnen ondernemen. Zelf heb ik er geen verstand van.”