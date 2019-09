De derby tussen STVV en KRC Genk zuigt heel Limburg zaterdagavond naar het puntje van zijn stoel. Maar ook 10.000 km verderop in Japan wordt deze clash live uitgezonden en door tienduizenden voetbalfans gevolgd. Want de Limburgse derby is niet alleen een strijd tussen geel-blauw en blauw-wit, maar ook eentje tussen Ito en Ito. De Ito van STVV en de Ito van Genk. Tatsuya (22) en Junya (26) kwamen naar onze redactie afgezakt voor een stevig derbygesprek. “Vieren met appelvlaai? Smurfentaart? Dat is nieuw voor ons. Maar geen nood, wij lusten die ook.”