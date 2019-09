BilzenDe Eerstelijnszone Zuidoost-Limburg (ELZ-ZOLim) organiseert in december een grootschalige mazelenvaccinatie in de gemeenten Bilzen, Riemst, Hoeselt, Tongeren, Voeren en Herstappe. Elke inwoner die tussen 1970 en 1985 geboren is, krijgt binnenkort een uitnodiging in de bus om zich te laten inenten. In totaal gaat het om 17.500 mensen.