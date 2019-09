Olivia Borlée (33), Hanna Mariën (37), Elodie Ouedraogo (38), Kim Gevaert (41). In die volgorde pakten ze olympisch zilver in Peking 2008. Pas acht jaar later ontstond Het Sprookje van de Golden Girls, de heksen van dienst waren gedopeerde Russinnen. Noblesse oblige en dus nodigden we voor dit WK de voormalige sprintkoninginnen uit in een chateau. Geslaagd in de sport, geslaagd in het leven erna. “Maar dat was soms ook weer de snul zijn.”