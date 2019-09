Brussel/HasseltMichel Lelièvre vraagt maandag in Brussel, na 23 jaar in de gevangenis voor de dood van An en Eefje, om vervroegd vrijgelaten te worden. Maar wettelijk moet hij daarvoor onderdak hebben: dat wil de 48-jarige Waal vinden met de werkloosheidssteun die hij meent te krijgen, maar nu blijkt dat Lelièvre al sinds 1995 geschrapt is door de Waalse RVA.