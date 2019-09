Heuglijk nieuws vanuit het opvangcentrum in Lommel. Nog dit jaar worden er 15 baby’tjes verwacht. Het centrum is daarom op zoek naar heel wat babyspullen. Vier kersverse of aanstaande moeders vertellen hun verhaal.

In totaal zijn er op dit moment een 25-tal vrouwen in blijde verwachting in het noodopvangcentrum van het Parelstrand in Lommel. 15 van hen zullen nog voor het jaareinde een kindje op de wereld zetten ...