Wolvenexperts: “Naya is doodgeschoten door jagers”

Hechtel-Eksel -

Wolvin Naya is dood. Hoe dat gebeurde, blijft de vraag. Al is Sil Janssen ervan overtuigd dat de dader een wapen heeft. “Naya is door jagers gedood en onder de grond gestoken.” Jan Loos van Welkom Wolf verwijt intussen het ANB schuldig verzuim en overweegt klacht in te dienen bij Europa omdat de overheid onvoldoende maatregelen nam om de wolf en haar welpen te beschermen.