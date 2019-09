Drie gemaskerde inbrekers krijgen pak slaag als bewoner hen betrapt

Ongelofelijk wat de 35-jarige Asif Ali voor elkaar heeft gekregen. De man uit het Engelse Rochdale kreeg dinsdag een groep gemaskerde inbrekers over de vloer, maar liet zich helemaal niet intimideren. Integendeel, met zijn blote vuisten en een keukenmes kon hij de mannen op zijn eentje terug naar buiten dwingen.

Bewakingsbeelden van de poging tot inbraak werden een dag later door Ali gedeeld. Hij was aan het werken in zijn keuken toen de mannen de living binnenstapten. De Brit ging meteen over tot actie. “Ik was niet bang, enkel boos”, vertelde hij achteraf. “Ik begon hen te slaan, ik denk dat ik zelfs iemand zijn neus heb gebroken.” In totaal bestond de bende uit vier mannen, drie van hen probeerden het huis binnen te dringen.

In de tussentijd bleef zijn vrouw bang afwachten in de slaapkamer. “Ze wil hier niet meer wonen, ze is erg geschrokken”, vervolgde Ali. “Ze verblijft momenteel bij familie.” De politie van Manchester is nog op zoek naar de daders.