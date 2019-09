Renée Eykens kan op 800m niet stunten op WK atletiek: “Ik was gewoon niet sterk genoeg”

Renée Eykens kon zich vrijdag op het WK atletiek in Doha niet plaatsen voor de halve finales op de 800 meter. “Het was niet dat ik er helemaal niets van bakte, maar ik was gewoon niet sterk genoeg”, stak de Belgische nadien de hand in eigen boezem.

De 23-jarige Eykens liep in de eerste van zes reeksen pas naar de zesde plaats in 2:03.65. Dat volstond helemaal niet voor kwalificatie. Alleen de drie snelste loopsters van elke reeks plaatsten zich voor de halve finales, net als de zes beste verliezende tijden, waar onze landgenote niet tot behoorde. Eykens werd finaal 32e.

“Ik had geen speciaal plan”, reageerde ze. “Ik wilde gewoon volgen en op een goede plaats eindigen. Dat lukte niet. De omstandigheden op de piste waren niet ideaal, er was geen frisse lucht. Maar dat was voor iedereen hetzelfde.”

Eykens staat op de IAAF-ranking nog vijftiende, al is dat een magere troost. “Dat helpt me misschien om me volgend jaar te plaatsen voor de Spelen, maar hier was het niet het geval”, aldus de Belgische.