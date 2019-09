Test-Aankoop betrapt 9 van de 30 vapeshops op verkoop producten aan 15-jarige

Negen van dertig ‘vapeshops’ of ‘dampwinkels’ die Test-Aankoop testte door een 15-jarige ‘mysteryshopper’ in te zetten, die vroeg om een e-sigaret en e-liquid met een gemiddeld nicotinegehalte, verkochten deze minderjarige een product, wat onwettelijk is. In acht gevallen ging het om een product met nicotine. De resultaten staan te lezen in Test-Gezondheid.