ROYALS. Baby Archie draagt betaalbaar pakje. En de echte reden waarom Meghan Markle niet meer verscheen in ‘Suits’

Eindelijk heeft de wereld baby Archie nog eens gezien. En wat hebben prinses Beatrice en Meghan Markle met elkaar gemeen? Alle weetjes en roddels vanuit adellijke kringen op een rij.

De voorbije week was er veel te doen rond baby Archie, die mee op tour is door Zuid-Afrika met mama Meghan Markle en papa prins Harry. Op woensdag gingen ze langs bij activist Desmond Tutu en voor de gelegenheid droeg de kleine jongen een pakje van de Zweedse modeketen H&M. Het gaat om een blauw-wit gestreepte tuinbroek met een wit T-shirtje eronder. Het ensemble werd eerder afgeprijsd van 19,99 euro naar 12,99 euro, maar is momenteel niet meer voorradig in de Belgische webshop. Je kunt je wel op de wachtlijst zetten, just in case de gewenste maat weer binnenkomt.

In Amerika is intussen de allerlaatste aflevering van de reeks ‘Suits’ uitgezonden en dat zonder spoor van de hertogin van Sussex. De voormalige actrice moest haar acteercarrière stopzetten voor haar leven als royal, maar nu blijkt dat schrijver van de reeks Aaron Krosh haar ook niet eens heeft gevraagd om een uitzondering te maken. “Ik heb erover nagedacht haar te vragen. Ik heb er zelfs over nagedacht om eventueel alleen geluidsopnames te gebruiken en die dan in de aflevering te verwerken. Uiteindelijk heb ik haar helemaal niet gevraagd. Ik ga haar nieuwe leven respecteren en haar niet in een moeilijke positie plaatsen”, zei hij in een interview met showbizzblad Deadline. Meghan Markle verliet de serie na zeven seizoenen in april 2018, nadat zij in november 2017 haar verloving met de prins bekendmaakte.

Prins Harry ontroerde dan weer in Zuid-Afrika door letterlijk in de voetsporen te treden van zijn in 1997 overleden mama, prinses Diana. Precies 22 jaar nadat zij, bedekt met een helm en beschermingskledij door een gedeeltelijk ontruimd mijnenveld wandelde, deed prins Harry hetzelfde. Het veld, waar nog steeds actieve mijnen begraven liggen, ligt ten zuidoosten van de stad Dirico, in het zuiden van Angola. Met de actie probeert de hertog van Sussex een einde te maken aan het geweld tussen verschillende groeperingen in het Afrikaanse land. “De hertog van Sussex voelt zich vereerd om dezelfde plaats als zijn overleden moeder te kunnen bezoeken. Deze gemeenschap was zeer belangrijk voor Diana. Ze was advocate voor iedereen die haar stem nodig had, zelfs als het ging om een moeilijk onderwerp”, staat er te lezen op de Instagrampagina van Sussex Royals.

Het heuglijkste nieuws in de wereld van de royals kwam uit Groot-Brittannië. Donderdag kondigde het paleis aan dat prinses Beatrice, kleindochter van koningin Elizabeth II, gaat trouwen met haar Edoardo Mapelli Mozzi. Intussen raken meer details bekend over de verloving, zo is er een link met Meghan Markle. De verlovingsring van de prinses werd immers gecreëerd door een van de favoriete juwelenontwerpers van de hertogin van Sussex: Shaun Leane. “Ik ben zo vereerd dat Edoardo ervoor heeft gekozen om samen de verlovingsring te ontwerpen”, zegt de juwelier. De twee kwamen in totaal zes keer samen om het sieraad, bestaande uit een grote diamant van 2.5 karaat en kleinere diamanten aan de zijkant van .75 karaat uit Botswana, te maken. Een prijs geeft de juwelier niet mee, maar deze wordt geschat op 282.280 euro. En er is ook een link met de Queen. De verlovingsring lijkt immers sterk op die van haar beroemde oma.

En dat Edoardo het volledig ziet zitten, blijkt uit een hartverwarmende Instagrampost met een boodschap voor de 31-jarige prinses. Bij een intieme reeks zwart-witfoto’s van hun tweetjes, schrijft hij de volgende woorden - let op Kleenex-alarm. “Je zal nooit alleen zijn, mijn liefste. Hand in hand: vandaag, morgen en voor altijd.”

En de Nederlandse koningin Máxima had iets te vieren. Dit jaar is het tien jaar geleden dat ze door de Verenigde Naties werd benoemd tot speciaal pleitbezorger inzake het beter toegankelijk maken van financiële diensten. Ze werd daarom woensdag in de bloemetjes gezet in New York, maar zag de jubileumviering eigenlijk niet echt zitten. "Ik zag er erg tegenop. Ik wilde niet dat het om mij ging”, zei ze in een reactie aan persbureau ANP. Eén ding staat vast: de vorstin zag er even stralend uit als altijd.