Uren kan ze op Pinterest snuisteren naar woonideeën. De kringwinkel is Elkes wekelijkse halte. De Peltse liet zich dan ook helemaal gaan toen manlief Max klaar was met de verbouwing van hun rijtjeshuis in Mechelen.

Na haar studies bleef de Neerpeltse Elke Spelters in Antwerpen plakken. Toen ze haar vriend Max, die uit Hamont komt, leerde kennen, trok ze bij hem in in zijn appartementje in Brussel. “We droomden ...