Tentoonstelling leden Samana WZC Neerpelt

Neerpelt

Pelt - Samana – voorheen werkend onder de noemer ziekenzorg - stelt via een tentoonstelling de Neerpeltse peetmoeder en peetvaders van kunstminnend Pelt voor. Paula Lauwers, Jan Van Den Oetelaar en Jef Winters presenteren ieder hun discipline in het woonzorgcentrum Sint-Jozef Neerpelt. De expo loopt tot eind februari 2020.

Na een intens en druk leven - zoals dat vroeger in heel veel gezinnen was - volgde Paula Lauwers (86) toen ze op pensioenleeftijd was een kunstopleiding. Ze schreef zich in op de kunstacademie en was vertrokken voor een opleiding van 7 jaar. Eerst tekenen met koolpotlood, daarna pastel en aquarel. Later verfijnde ze bij Hedwig Theeuwen in Palethe Overpelt.

Als je haar werk hier op deze tentoonstelling ziet, voel je niet alleen de verfijnde tekenkunst, maar ook en vooral de warmte die de pastelkleuren uitstralen. Het zijn prachtwerken … haar werken charmeren door de rust en vragen om er bij stil te staan en te mijmeren.

Jan Van Den Oetelaar, ouderdomsdeken van het gezelschap.

Jan, een rasechte Neerpeltenaar ( geboren in de Hayenhoek ) en inmiddels 96 jaar, heeft zoals zovelen van zijn leeftijdsgenoten veel angsten gevoeld tijdens de oorlog. Na de oorlog zijn legerdienst gedaan in Engeland bij de Marine. Als postmeester gewoond in Brussel, en daarna terug met zijn echtgenote Julia in Kaulille, en dan in Neerpelt in de Pastorijstraat … het korte straatje achter de kerk. Zijn werken op deze tentoonstelling zijn pentekeningen met kleurpotloden. Bloemen – en niet alleen bloemen – op zo een verfijnde manier en met zin voor het kleinste detail getekend en zachtwarm ingekleurd. Men wordt blij van al die bloemenpracht. Details en het verassende gebruik van potloodkleuren .

Jef Winters (90), een meester in zijn vak en niet de eerste de beste.

Jef was schrijnwerker van beroep en heeft zijn vakmanschap later op verschillende manieren toegepast. Zijn vak werd zijn kunstambacht.

Op 78 jarige leeftijd kreeg hij het idee om naar de kunstacademie te gaan, waar hij meer dan 7 jaar les volgde om al zijn creatieve ideeën in de materie te zetten. En aan creativiteit heeft het Jef nooit ontbroken.

Hout, polyester, gips, was en metaal : allemaal materialen die voor hem geen geheimen hebben. Met veel geduld en intens bewerken van de materialen heeft hij heel mooie sculpturen gekneed, geschuurd, gevormd, …

Van zijn beelden wordt men stil.

Deze drie Peltenaren zijn veel meer dan hobbyisten, dit zijn kunstenaars van PELT. De tentoonstelling is alle dagen - tot eind feb. 2020 - te bezoeken tijdens de openingsuren van het WZC Sint-Jozef Neerpelt – Kloosterhof 1.

De tentoonstelling sluit aan op de Kunstroute Open Ateliers Pelt en wil zo een aangename manier zijn om de aandacht van het grote publiek op kunst in eigen gemeente te vestigen.

info:

Annie Maesen - maesen.annie@gmail.com

https://www.uitinpelt.be/activiteiten/kunstroute-open-ateliers

foto : Bea Van Winkel

tekst: Marc Celis