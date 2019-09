Tongeren ligt na ruim 60 jaar weer aan de Jeker

Tongeren -

Na ruim zestig jaar zal de Jeker zaterdag weer in het centrum van Tongeren stromen. Midden jaren vijftig werd de rivier onder de grond gestopt. In buizen. Want “een open riool”. “Ne stinknest” in het Tongers. Maar tijden veranderen. De waterkwaliteit is weer acceptabel. En vooral, water in een stad is weer hip.