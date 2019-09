“Naya is gedood. Daar ben ik 99 procent zeker van”

Hechtel-Eksel -

Wat is er aan de hand met Naya en haar welpen? Waarom laat zij zich al maanden niet zien terwijl eega Gust donderdag nog een wildcamera passeerde en zo het bewijs leverde dat hij nog hier is? Vier scenario’s zijn mogelijk, maar Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum gelooft dat Naya gedood is. “Ik ben er 99 procent zeker van.”