VIDEO. Oog in oog met een bronstige zeekoe.

Voor het programma En Route! bij reiszender Evenaar gaat Ben Roelants deze week duiken in Indonesië. Dat avontuur kreeg een vreemde wending wanneer hij plots oog in oog staat met een bronstige zeekoe of doejong. En wat er dan volgt, had niemand durven vermoeden.

Oog in oog met een 5 meter brede manta? Of met een tijgerhaai? Het kàn!

Ben Roelants trekt naar Indonesië en gaat aan boord van Ilike liveaboard Indonesia, een zogenaamde "liveaboard". De komende twee weken zal hij samen met de andere crewleden elke dag diepzeeduiken in de ongerepte Banda Sea.

De Banda Sea herbergt zowat het meest biodiverse onderwaterleven dat onze blauwe planeet rijk is. De beelden uit onze trailer zeggen alvast genoeg!

Bekijk de reportage nu bij Evenaar in het programma En Route!

Telenet 51, Proximus 90, TV Vlaanderen 13 en Orange 39

Elke dag tussen 19u en 23u.