Net als op TV: controlekamer ‘Reactor 4’ waar kernramp Tsjernobyl begon, open voor toeristen

Vijftien journalisten trokken woensdag beschermende pakken aan om een van de meeste radioactieve plekken ter wereld te bezoeken: Reactor 4 in het Oekraïense Pripjat. 33 jaar geleden veroorzaakte een reeks explosies in die vierde reactor de ergste kernramp uit de geschiedenis. Sinds september kunnen toeristen een aanvraag indienen om de spookachtige, verwoeste controlekamer te bezoeken.”Net alsof je in de serie stapt”, klinkt het en dat bewijzen bovenstaande beelden.

Op 26 april 1986 gebeurde het ondenkbare toen er radioactief materiaal ontsnapte na een reeks explosies in de vierde reactor van kerncentrale Tsjernobyl. Het gebied rond de centrale werd ontruimd, maar dat belette de giftige gaswolk niet zich te verspreiden naar de regio én omliggende landen.

Acht miljoen mensen werden blootgesteld aan verhoogde radioactiviteit, 31 mensen stierven tijdens het incident en nog duizenden anderen lijden sindsdien aan ziektes die in verband worden gebracht met radioactieve besmetting.

33 jaar later is ‘Reactor 4’ nog steeds erg radioactief en is het stralingsniveau 40.000 keer hoger dan in de vrije natuur. Elke vierkante millimeter in de controlekamer is dan ook bedekt met een speciale lijm, waardoor stofdeeltjes de kans niet krijgen te ontstaan.

Toch mogen toeristen sinds september de toelating vragen om delen van de bestraalde controlekamer bezoeken. Er is nu ook een gids op handen over de Tsjernobyl Exclusieve Zone, die woensdag werd voorgesteld aan de journalisten in de unieke, maar gevaarlijke omgeving.

Dronebeelden tonen Tsjernobyl 33 jaar na nucleaire ramp.