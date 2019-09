Paul Magnette enige kandidaat om Elio Di Rupo na 20 jaar op te volgen als PS-voorzitter

Paul Magnette is de enige kandidaat om Elio Di Rupo op te volgen als voorzitter van de PS. Dat is vernomen bij de interne commissie van de partij die de geldigheid van de kandidaturen heeft onderzocht.

Di Rupo kondigde na zijn aanstelling als Waals minister-president aan dat zijn partij voorzittersverkiezingen zal houden en dat hij daarbij geen kandidaat meer is. In totaal zal Di Rupo bijna twintig jaar aan het hoofd hebben gestaan van de Parti Socialiste.

Paul Magnette, burgemeester van Charleroi en al lang de kroonprins aan de Keizerslaan, heeft zich kandidaat gesteld en zijn kandidatuur is de enige die beantwoordt aan het interne partijreglement. Magnette was al eens waarnemend partijvoorzitter toen Di Rupo premier was.