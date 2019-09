Ex-kandidate ‘De Mol’ promoot ‘body positivity’ met sexy fotoshoot

Op een haar na miste Kaat Van Steen de finale van ‘De Mol’ maar ondertussen zit de studente nog steeds goed in haar vel. Op Instagram toont ze, aan de hand van een elegante fotoshoot, dat er niets mis is met het lichaam van vrouwen.

“Jong, oud, vol, slank, gebruind, een melkflesje, striempjes op je borsten/billen/ergens anders, sproetjes, kleine borsten, grote borsten, ... JIJ BENT ONTZETTEND MOOI met alles!”De boodschap van de studente kinesitherapie uit Zoersel kan niet duidelijk zijn. “Jezelf graag zien, dat is moeilijk maar samen staan we sterk! Body positivity shoot die me uit mijn comfort zone heeft gehaald maar I’m feeling good!

En die positieve boodschap wil ze nu ook overbrengen op haar volgers met enkele elegante foto’s in lingerie.