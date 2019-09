Wie van de Belgen gaat zich op het WK opofferen voor een ander? “Dat onderwerp proberen we te vermijden”

Oliver Naesen is zondag één van de acht Belgen die aan de start komen van het wereldkampioenschap wielrennen in het Britse Yorkshire. In de schaduw van kopmannen Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet acht hij zichzelf ook niet kansloos. “Ik heb een kans, maar anderen veel meer.”

Na winst in de slotrit van de BinckBank Tour en zijn tweede plaats in Milaan-Sanremo krijgt Naesen meer dan waarschijnlijk een vrije rol in de Belgische ploeg. “Ja, ook ik kan wereldkampioen worden. De kans is er, maar er zijn er veel die meer kans hebben. Greg? Die heeft ‘ietske’ meer kans. Die heeft in Montreal tegen de andere favorieten gewonnen. We zijn zo’n beetje het Deceuninck-Quick.Step van de nationale teams. En het beste idee is om ook zo te koersen.”

Op Tim Declercq na kan een buitenstaander zeven kopmannen vinden in de Belgische ploeg. Wie offert zich op voor de absolute leiders Van Avermaet en Gilbert? “Dat onderwerp proberen we hier een beetje te vermijden”, grijnst Naesen. “We zijn allemaal profs, we weten wat kan en niet mag. De bondscoach heeft bij onze selectie al aan iedereen uitgelegd wat hij van ons verwacht. Maar er zijn voor de race zoveel scenario’s. Individueel moet je geluk hebben, collectief kan het voor ons allemaal. Maar Greg en Phil staan boven ons. Normaal is het dus opofferen. En als we in een ander scenario terechtkomen, ben ik in staat om voor oorlog te zorgen.”

De tactische bespreking met de bondscoach en de renners vindt traditioneel zaterdagavond plaats. Dan wordt de rolverdeling vastgelegd.

Zwembandjes en de ‘usual suspects’ vermijden

Hoe wordt een Belg wereldkampioen? “Eerst en vooral door de hele dag superattent te zijn: blijven eten, blijven drinken. Een stom, saai antwoord, maar echt wel een feit: als de tank leeg geraakt, dan ga je de finish niet zien. En dat gaat met heel veel coureurs gebeuren. Het gaat ‘superneig’ regenen. Zwembandjes aan (grijns), wakker zitten, en tactisch super voor elkaar rijden. Als er een groepje wegrijdt, moet er een Belg mee zijn die kan winnen. Niet wegrijden dus met mannen die we niet kunnen kloppen. Dat zijn de ‘usual suspects’: Alaphilippe, al weten we niet goed hoe die nu is. Van der Poel, bij die zijn vorm stellen we ons geen vragen. En dan Sagan, natuurlijk.”

Wie van kilometerpaal 0 oorlog verwacht, moet volgens Naesen niet op de Belgische ploeg rekenen. “We kunnen zeker koers maken, maar het brengt niet op om ons de eerste twee, drie uur in de vernieling te rijden, met de andere favorieten fluitend in het wiel. Dan zouden we een stel domme coureurs zijn. Ik denk niet dat het een saai WK wordt, maar in eender welk sportevent dat zeven uur duurt gaat het niet van in de start ‘bim bam boem’ zijn. Die tijd is gelukkig voorbij.”

Tim Wellens: “Het weer speelt natuurlijk in mijn voordeel”

Als slechtweerspecialist moet Tim Wellens zich vast en zeker verkneukelen in de weerberichten voor zondag. “Inderdaad, mij stoort het niet dat het zondag zou kunnen regenen. Maar ik denk dat dat goed zou zijn voor de hele Belgische ploeg. Ik denk dat iedereen daar veel baat bij zou hebben. Maar ik zou wel graag hebben dat de koers doorgaat, dus mag het niet te hard gaan stormen (grijns). Ik denk niet dat de wind een hele grote rol zal spelen. De wegen zijn redelijk beschermd.”

Maakt Wellens (dit seizoen goed voor vijf overwinningen, waaronder de Ardennenrit in de BinckBank Tour, en recent vierde in de Grote Prijs van Montreal) ook zelf kans op de wereldtitel? “Het weer speelt natuurlijk in mijn voordeel. Ik win vaak in dit soort wedstrijden, waarin de renners in de finale geïsoleerd komen te zitten. Maar dan moet ik wel hopen op die superdag waarin alles meezit. Of het lastig genoeg wordt? Met de afstand en de regen gaat het superlastig zijn.”

Dylan Teuns: “Ik hoef geen schrik meer te hebben”

Dylan Teuns heeft na de dubbel Tour-Vuelta geen schrik voor een gebrek aan frisheid in het lichaam. “Ik ben zeker nog fris. En ik hoef geen schrik meer te hebben van de kilometers. Die heb ik na de Tour en de Vuelta zeker in de benen. Ik denk dat dat mij zondag alleen maar ten goede zal komen”, maakt hij zich sterk. “Het parcours ligt me ook wel. Het is een pittig rondje, een beetje een Amstel Gold Race-parcours. Het zal wringen zijn.”

Welke rol hij na zijn ritzeges in het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Frankrijk precies heeft, dat wil Teuns niet verklappen. “Maar we hebben zeker een sterke ploeg in de breedte, en ik help heel graag mee om te zorgen voor een Belgische wereldkampioen. Mocht de mogelijkheid zich voordoen dat ik dat word, dan zou dat fantastisch zijn. Maar dat is onvoorspelbaar.”