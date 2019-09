Tongeren - In Tongeren stroomt opnieuw water door de Jeker in het vernieuwd stadspark. Twee jaar na de start van de werken, zijn de kranen opengezet.

Het is van de jaren '50 geleden dat de Jeker nog door Tongeren stroomde. Het dempen en inbuizen van de Jeker was toen een historische vergissing. De grootste Tongerse werf ooit is nu klaar en daarmee gaat de oude droom van titelvoerend burgemeester Patrick Dewael in vervulling. Hij nam ons mee naar de vernieuwde Motten.