Uitbater Burger King bakte eerste hamburgers bij concurrent McDonald’s

Bilzen -

Dinsdag 1 oktober opent hamburgerrestaurant Burger King de deuren in Bilzen. Aan het roer van het moderne fastfoodrestaurant staat de 44-jarige Bobby Nathoe. Als student ging Bobby werken bij McDonald’s in Nederland. “Het was mijn eerste vakantiejob en de liefde voor fastfood is nooit meer weggegaan. Na 8 jaar rechtenstudie ben ik toch weer de horeca ingedoken. Dat ik kies voor Burger King heeft alles te maken met smaak en snelheid”, aldus de gedreven ondernemer.