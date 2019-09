Pech blijft duren voor Anderlecht: na Vincent Kompany is ook Alexis Saelemaekers tijdje out

Anderlecht bevestigde officieel dat Vincent Kompany out is tot na de interlandbreak, hij mist dus duels met Waasland-Beveren en Charleroi. Maar hij is niet de enige geblesseerde: ook Alexis Saelemaekers - woensdag nog goed voor drie assists tegen Beerschot - heeft een spierblessure en mist de komende twee competitiewedstrijden.

Vincent Kompany (33) mist dus de Anderlecht-duels tegen Waasland-Beveren en Charleroi én ook de interlands tegen San Marino en Kazachstan. Van zijn opspelende hamstringblessure werd nog geen echo genomen. Bij een spierblessure heeft een echografie één dag na de feiten weinig zin, omdat er dan nog vocht rond de kwetsuur kan zitten. Er zal dus pas vandaag meer duidelijkheid moeten komen, maar risico’s nemen is deze keer uitgesloten.

Oppervlakkiger onderzoek wees wel al uit dat de hamstringblessure van Kompany minder erg is dan het minuscule scheurtje dat de speler-manager dik vier weken geleden opliep in Genk. Het is weliswaar dezelfde hamstring die opnieuw opspeelde, maar nu gaat het vermoedelijk om een contractuur.

Alexis Saelemaekers (20) sleepte woensdag met drie assists zijn ploeg nog voorbij Beerschot in de beker. De rechterflankspeler kwam in de eerste vijf speeldagen niet aan de bak maar sinds zijn doelpunt tegen Standard was hij één van de (weinige) hoogtepunten bij een paars-wit in crisis. In de verlengingen tegen Beerschot liep hij een blessure op maar moest blijven staan omdat alle wissels al waren opgebruikt.

De twee blessures zijn een streep door de rekening van paars-wit, want na de 5 op 24 hebben de Brusselaars de punten broodnodig. Een misstap tegen staartploeg Waasland-Beveren is in geen geval toegestaan.