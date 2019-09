Er komt wellicht geen nieuw F1-team in 2021. FIA-voorzitter Jean Todt liet weten dat geen enkele kandidaat als ernstig te beschouwen is. Het blijft dus bij 10 teams en 20 auto’s. Waardoor die teams de financiële koek onder elkaar kunnen verdelen. Het aantal starters heeft in de F1-geschiedens gevarieerd tussen 6 en 34. Hoeveel auto’s heeft de ideale startgrid volgens u?