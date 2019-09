Hasselaar probeert agent ogen uit te steken

Hasselt -

Een 44-jarige Hasselaar hangt drie jaar cel met deels uitstel boven het hoofd voor een zwaar geval van agressie tegenover een agent in burger. Tijdens een schermutseling probeerde de verdachte de politieman over een ballustrade te gooien, zijn ogen uit te duwen, viel hem aan met een pen en sloeg met een sleutelbos twee keer op zijn hoofd. De agent was drie maanden buiten strijd.