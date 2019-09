RSC Anderlecht stelt zich burgerlijke partij in onderzoek naar Herman Van Holsbeeck met oog op eventuele schadevergoeding

RSC Anderlecht heeft zich burgerlijke partij gesteld in het onderzoek van het federaal parket naar witwas en vervalsing van onder meer ex-manager Herman Van Holsbeeck. Dat wordt door de club bevestigd aan persagentschap Belga. Paars-wit wil zich juridisch wapenen met het oog op een eventuele schadeclaim.

Het federaal parket en de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise voeren al enkele maanden een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en bendevorming. Dat onderzoek spitst zich onder meer toe op de financiële constructies rond de uitgaande transfer van Alexander Mitrovic en Chancel Mbemba naar de Engelse voetbalclub Newcastle, en de transfer van Youri Tielemans naar AS Monaco.

Vermoed wordt dat Van Holsbeeck in het zwart, en zonder medeweten van RSC Anderlecht, een vergoeding zou hebben opgestreken voor die transfers in de vorm van retrocommissies van makelaar Christophe Henrotay. Het federaal parket stelde de 64-jarige Van Holsbeeck officieel in verdenking van witwassen, corruptie, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Hij is vrij onder voorwaarden.

Als blijkt dat de club geld is ontnomen, wil Anderlecht dat ook recupereren. Paars-wit wil zich, met het zicht op een mogelijke schadeclaim tegen Van Holsbeeck en co, juridisch wapenen. Daarom heeft het zich burgerlijke partij gesteld in zowel ‘Operatie Zero’ als in het onderzoek naar Henrotay. Anderlecht beoogt inzage in het strafdossier.