Nieuw gelegenheidstrio bij jazz@deploeg zorgt voor verrassingen

Diepenbeek - Het nieuwe jazz seizoen is ingezet. Het jazz trio rond Arne Van Coillie (piano) opende het seizoen met maar liefst twee grote verrassingen: saxofonist Robert Jeanne en een altijd lachende drummer Steffen Thormählen. Flor Van Leugenhaeghe speelde de contrabas.

Robert Jeanne, de éminence grise in de Belgische jazz-scene, vulde het trio aan als gastsolist. Hoewel een nasleep van een griep hem tot enige beperking noopte wist Jeanne toch nog netjes het concert af te ronden. Het kostte hem wel duidelijk veel moeite maar, ziek of niet, Robert Jeanne is en blijft een schitterend muzikant. Hij was trouwens al eerder de gast bij het trio Van Coillie in jazz@deploeg.

De vaste drummer van het huistrio, Gert-Jan Dreessen, zit voor een jaartje gebeiteld in New York. In die periode gaat het huistrio op zoek naar waardige invallers. Voor het concert van 26 september ontvingen zij Steffen Thormählen, een gerenommeerd slagwerker die meerdere prijzen wegkaapte. Hij produceert, doceert en geeft wereldwijd gastcolleges. Maar wat hem, buiten het sublieme slagwerk zo kenmerkt, is het zichtbare genoegen waarmee hij drumt.

Op 31 oktober komt Jan Muës,(trompet en bugel) naar Diepenbeek.