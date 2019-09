Vier jaar cel gevraagd tegen plofkraakschepen: Anick Berghmans in tranen

Lommel -

In de Hasseltse correctionele rechtbank is zopas vier jaar cel gevorderd tegen de voormalige Lommelse sp.a-schepen Anick Berghmans. Ook wil het parket haar voor zeven jaar uit de rechten ontzetten. Bij het horen van de vordering verliet de ex-schepen al huilend de rechtbank. Het parket acht haar schuldig aan het verlenen van hulp bij een plofkraak op een BPost-kantoor in Lommel op 21 juni vorig jaar.