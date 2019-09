Iets te gezellig op teambuilding: gecrashte auto’s, kapitein out voor de rest van het seizoen en twee spelers gearresteerd

Een teambuilding met zware gevolgen bij de Engelse tweedeklasser Derby County. Kapitein Richard Keogh crashte na een uitje van de club in een auto van een teammaat, is daardoor out voor de rest van het seizoen met een zware knieblessure en twee spelers werden gearresteerd.

Dan doe je eens je best om de banden aan te halen na een mindere start in de Championship (18de plaats na 8 speeldagen, red.). De Nederlandse coach Philip Cocu had zijn spelers woensdagavond samen met de staf op een etentje gestuurd als teambuilding. De meesten onder hen hielden het rustig en verlieten tegen acht uur het restaurant.

Voor enkelen was de avond echter nog jong. Tom Lawrence, Mason Bennett en aanvoerder Richard Keogh besloten om nog even de bloemetjes buitenzetten, maar dat liep volledig verkeerd. Lawrence stapte dronken in zijn wagen en nam zijn aanvoerder mee. Ook Bennett vertrok met een stuk in de kraag aan het stuur. In de wijk Allestree gebeurde het onvermijdelijke: zowel Lawrence als Bennett crashten. De Range Rover Sport en Mercedes GLC waren gereed voor de schroothoop, Keogh werd afgevoerd met een zware knieblessure. Later zou blijken dat de Ier voor de rest van het seizoen out is.

Voor Lawrence en Bennett eindigde de avond in de politiecel: ze werden gearresteerd voor rijden onder invloed.

Vloeken voor trainer Philip Cocu. Foto: Photo News

De club reageerde furieus met een statement op de website. “De meesten onder de spelers en staf waren professioneel en verlieten op tijd het restaurant. Een kleine groep waaronder onze kapitein bleef echter drinken, de nacht in”, schreef de club van Wayne Rooney. “De spelers die betrokken waren bij het incident worden onderworpen aan een intern onderzoek door de club en ze worden sowieso verwacht om bij ons gemeenschapswerk te doen.”

“We zijn zeer duidelijk in onze houding tegenover alcohol. Spelers zijn op specifiek toegelaten momenten in het seizoen toegelaten om samen in een gecontroleerde omgeving een glas te nuttigen. De drie spelers die over de schreef gingen deze week kunnen zich verwachten aan een harde straf, maar zullen wel door ons geholpen worden in hun revalidatie en terugkeer in het team.”