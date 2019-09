Als Angèle optreedt op een lingerieshow, dan draagt ze dit

Opvallend beeld dinsdagavond in Parijs. Daar trad de Brusselse artieste Angèle op tijdens een modeshow van het lingeriemerk Etam. En daar leek ze zich ook vestimentair aan aangepast te hebben.

De Brusselse droeg een soort cowboybroek, typisch gemaakt om mensen te paard of op een motorfiets beter te beschermen. Alleen draagt een cowboy daar nog een jeansbroek over, en dat was bij Angèle niet het geval. De broek creëerde ook even de illusie dat Angèle helemaal niks aanhad, maar gelukkig maakte een onderbroek - het blijft een lingerieshow - wél nog deel uit van de outfit.

Foto: Photo News