Belgische en Engelse politie pakken 15 verdachten van mensensmokkel op

De Belgische en Engelse politie hebben op 23, 24 en 25 september 15 verdachten van mensensmokkel opgepakt. De arrestaties vormen het sluitstuk van een intensief onderzoek naar een bende mensensmokkelaars die Albanezen overbracht naar het Verenigd Koninkrijk via verborgen plaatsen in wagens of in afspraak met vrachtwagenbestuurders. In België werden 12 verdachten opgepakt, in Engeland 2 en in Duitsland 1, meldt de federale politie vrijdag.