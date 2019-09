Drievoudig grandslamwinnaar Stan Wawrinka naar European Open

De European Open heeft na Andy Murray en David Goffin met Stan Wawrinka nog een grote naam beet. Het ATP-tornooi in de Antwerpse Lotto Arena start op 13 oktober dan ook met schitterend deelnemersveld.

Met de 34-jarige Stan Wawrinka heeft tornooidirecteur Dick Norman een nieuwe grote naam weten te strikken. “Dit wordt een waanzinnig sterke editie, het is bijna niet te geloven hoeveel toppers er naar Antwerpen komen binnen twee weken,” aldus Dick Norman. De Zwitser zegevierde in maar liefst drie grandslams, won 16-ATP titels en stond in 2014 nummer 3 op de ATP-ranking. “Stan the Man” won op de olympische spelen in 2008 in Peking tevens goud in het dubbelspel met landgenoot Roger Federer. Wawrinka is na een knieblessure en op 34-jarige leeftijd aan een knappe comeback bezig. Hij bereikte op de jongste US Open de kwartfinale en rukte op naar de 21ste stek op de ATP-ranking.

Naast Stan Wawrinka presenteert de vierde editie van de European Open in de Antwerpse Lotto Arena onder meer Andy Murray (Schotland), ook een drievoudig grandslam winnaar en olympisch kampioen, spektakelman en finalist van vorig jaar Gaël Monfils (Frankrijk, Diego Schwartzmann (Argentinië), Milos Raonic (Canada), en het duo ex-winnaars in Antwerpen Jo-Wilfried Tsjonga (Frankrijk) en Richard Casquet (Frankrijk). Last but not least uiteraard het Belgisch duo David Goffin en de waarschijnlijk afscheidnemende Steve Darcis.

Andy Murray op dinsdag, David Goffin op donderdag

De organisatie van de European Open geeft ook mee dat Andy Murray op dinsdagavond, die wordt omgetoverd tot de British Night, en David Goffin op donderdagavond hun eerste wedstrijd afwerken. De loting van het enige ATP-tornooi in België gaat op zaterdag 12 oktober door. De organisatie zal die dag nog een belangrijke aankondiging doen. Het enige ATP-tornooi in België groeit op enkele jaren dan ook uit tot een vaste waarde op de internationale tenniskalender. Met ook veel oog voor randanimatie naast de tenniscourt is dit evenement voor de Belgische tennisfreak dan ook om met stip aan te duiden in de agenda. Voor tickets&info: www.europeanopen.be.