Waarom 125 Limburgse cafés het afgelopen jaar de deuren moesten sluiten

Het afgelopen jaar hebben 125 cafés in Limburg de deuren gesloten. Voor heel Vlaanderen zijn het er maar liefst 597. De daling die al jaren aan de gang is, zet zich zo plots nog veel scherper door. Het rookverbod, meer alcoholcontroles en meer Facebook geven het caféleven zware klappen. “Een paar uurtjes aan de toog hangen past gewoon niet meer zo goed in onze huidige levensstijl”, zegt socioloog Ignace Glorieux (VUB).

