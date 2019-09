De Leuvense rector Luc Sels wil dat de cafés in zijn stad vroeger sluiten. Dat zegt hij nadat hij drie dagen op rij dronken taferelen zag op weg naar zijn kantoor.

Het academiejaar is gestart, en de terugkeer van 50.000 studenten leidt tot héél drukke uitgaansnachten in Leuven. Dat ondervond ook rector Luc Sels toen hij gisterochtend om 8.15 uur over de Oude Markt ...