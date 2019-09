De politie LRH betrapte woensdag twee dealers aan de fietsenstalling van het station in Hasselt. Het gaat om een Hasselaar (18) en man (21) uit Bilzen.

Het duo werd door de politie ontdekt tijdens een controle in de stationsomgeving naar aanleiding van recente klachten van overlast. Bij het patrouilleren in en rond de fietsenstalling in de Tramstraat ...