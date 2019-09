Troubles in paradise. Alles leek opperbest te gaan voor Kris Princen: vorig jaar Belgisch kampioen en dit seizoen opnieuw riant op kop na zeges in Haspengouw, Tielt en Bocholt. Maar toch kwam het tot een harde breuk met BMA, het team dat zijn VW Polo klaarstoomde. Princen gaat voort met een Skoda Fabia van PTR en kan daarmee zaterdag kampioen worden in de East Belgian Rally. Tekst en uitleg.