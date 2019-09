Met Meris Durakovic speelde Eisden-Dorp zijn MVP kwijt aan promovendus Borgloon. Sneu voor coach Antoine Merlino, die er wel drie vervangers voor in de plaats kreeg. Lens Annab en de nog geblesseerde Romano Ter linden zijn geen onbekenden in het Belgische futsalwereldje. Maar wie is Ferd Parasibu? In de aanloop naar de komst van Lierse zochten we het uit.