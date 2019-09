Vorig seizoen werd Stevoort kampioen in tweede landelijke. Met twee gerichte versterkingen leek groen-wit gewapend voor het niveau hoger, maar na drie nederlagen in evenveel wedstrijden staan de Hasselaars laatste. “We moeten dus zaterdag Zwevezele kloppen. Als dat lukt, zijn we gelanceerd”, maakt Adriaan Put zich sterk.