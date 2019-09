Jacky Mathijssen blikt vooruit op derby: “Genk komt in problemen in systeem zoals tegen Oostende”

Een thuiszege tegen KRC Genk maakt van STVV zaterdagavond minstens voor één week de hoogst geklasseerde Limburgse club in de Jupiler Pro League. Een uitdaging die Marc Brys en zijn troepen graag zullen aangaan. Naar alle waarschijnlijkheid in zijn geijkte 3-5-2, het is alleen afwachten welke veldbezetting Felice Mazzu daar tegenover plaatst. Wordt het opnieuw de ‘platte’ 4-4-2 van tegen Oostende? “Ik denk het niet”, blikt onze huisanalist Jacky Mathijssen vooruit aan het tactisch bord. “Want dan komt Genk zwaar in de problemen.”