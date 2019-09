Bewoonster verhuisd, maar tientallen zwerfkatten blijven

Hamont-Achel -

In de omgeving van de straat Beverbeek in Hamont-Achel bekommerde een bewoonster zich jarenlang om tientallen zwerfkatten. Maar nu de vrouw verhuisd is, zitten de nieuwe eigenaars met de katten opgescheept. De stad heeft intussen de hulp ingeroepen van het Lommelse dierenasiel.