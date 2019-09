Hartverscheurende beelden op WK voor junioren: Colombiaan barst in tranen uit bij pech en besluit dan maar te lopen

De Colombiaan German Dario Gomez heeft zich laten zien op het WK wielrennen in Yorkshire. Helaas voor hem niet hoe hij zelf had gehoopt. Net toen hij in de kopgroep zat tijdens de wegrit voor junioren, kende hij de pech dat zijn velg van zijn wiel sprong in een bocht. Dubbele pech was dat zijn volgwagen in geen velden of wegen te bespeuren was.

Bij zoveel tegenslag barstte de jongeman in tranen uit. Omdat hij aan zijn lot werd overgelaten (en om aan de camera te ontsnappen) besloot hij dan maar te lopen...

'That's heartbreaking! Help the poor guy out!' ??



Colombia's German Dario Gomez Becerra in tears after being left at the side of the road... #Yorkshire2019 pic.twitter.com/Mt2mR39RGx